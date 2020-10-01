Узбекистанский нападающий Эльдор Шомуродов, перешедший в «Дженоа», поблагодарил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Спасибо за всё, тренер!» — написал Шомуродов в комментариях под постом Карпина в «Инстаграме».

«Не за что, кривоногий», — ответил Карпин.

Напомним, о переходе Шомуродова в «Дженоа» стало известно сегодня, 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба «Ростова» на официальном сайте. По данным СМИ, Элдор Шомуродов уже улетел в Италию, чтобы завтра, 2 октября, пройти в «Дженоа» полное медицинское обследование и подписать с клубом четырехлетний контракт.

В «Ростове» Шомуродов играл с 2017 года, провел за команду 91 матч во всех турнирах и забил 18 мячей.