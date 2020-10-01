Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал о жизни после завершения карьеры.

«С тех пор, как я ушел из спорта, не было ни секунды, чтобы я подвергал сомнению это решение. Все, через что я прошел, подкрепляет его. Я ушел именно тогда, когда почувствовал, что должен это сделать», — сказал Фуркад, слова которого приводит «Евроспорт».

Фуркад подчеркнул, что продолжает заниматься спортом: ездит на велосипеде, бегает на роллерах, а также занимается горными и беговыми лыжами.

«Иногда есть ностальгия, тяга, но нехватки не ощущаю. Я правда чувствую, что перевернул страницу. Думал, что мне будет не хватать адреналина, но нет. С точки зрения спортивной и соревновательной, я чувствую, что прошел этот рубеж», – сказал Фуркад.

Напомним, французский биатлонист является 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем большого Хрустального глобуса.