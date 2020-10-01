Федерация фигурного катания Германии обратится в Федерацию фигурного катания России (ФФККР), чтобы оформить переход российской фигуристки Алисы Ефимовой.

Напомним, Ефимова выступала с Александром Коровиным, но пара объявила о распаде. Теперь спортсменка будет кататься в дуэте с немцем Рубеном Бломмартом. Сейчас фигуристы пробуют тренироваться вместе в Оберстдорфе.

«Тренироваться они могут сколько угодно, но для того, чтобы выступать на соревнованиях за другую страну, нужен сертификат ISU, который выдается только на основании соответствующего разрешения – релиза, который выдает страна, за которую раньше выступала спортсменка», — заявил президент ФФККР Александр Горшков, слова которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что релиз выдается на основании запроса от национальной федерации. По словам Горшкова, немецкая федерация не делала никакого запроса, сама Ефимова тоже не предоставила никакой информации.

По информации неназванного источника, на который ссылается издание, немецкая федерация намерена обратиться в ФФККР с соответствующим запросом.