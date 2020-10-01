В Женеве завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Московский «Локомотив» попал в группу А.

Подопечным Марко Николича предстоит сыграть с мюнхенской «Баварией», мадридским «Атлетико» и австрийским «Ред Булл Зальцбург».

Напомним, «железнодорожники» пробились в групповой этап Лиги чемпионов как серебряные призеры чемпионата России-2019/20. Столичный клуб был распределен в четвертую корзину.

В этом сезоне впервые в истории Россию на групповом этапе главного еврокубкового турнира будут представлять три клуба: «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». «Зенит» — в статусе обладателя трофея Российской Премьер-Лиги, «Краснодару» пришлось преодолеть квалификацию.