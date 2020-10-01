«Краснодар» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Сегодня, 1 октября, в Женеве (Швейцария) состоялась официальная жеребьевка.

Подопечные Мурада Мусаева попали в группу Е. Им предстоит сыграть с английским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном».

В этом году Россию на групповом этапе Лиги чемпионов будут представлять три клуба — это лучший показатель в истории. Петербургский «Зенит», попавший в главный еврокубковый турнир в качестве чемпиона страны, оказался в группе F. Его соперниками станут бельгийский «Брюгге», итальянский «Лацио» и дортмундская «Боруссия».

Московский «Локомотив» попал в группу А, где сыграет с мадридским «Атлетико», мюнхенской «Баварией» и «Ред Булл Зальцбург».