У двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруги продюсера Яны Рудковской родился второй сын. Мальчика назвали Арсением.

Напомним, у пары уже есть один общий ребенок — семилетний сын Александр, известный как Гном Гномыч. Также у Плющенко от первого брака есть сын, у Рудковской — двое сыновей.

«Добро пожаловать в наш мир. Арсений Евгеньевич Плющенко, 25 сентября 2020!» – написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме», показав фотографию с семьей.

Рудковская в своем аккаунте опубликовала те же снимки. «Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются ! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала она.