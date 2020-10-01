Акбар SoNNeikO Бутаев создал вокруг себя коллектив, в которую вошли игроки из Natus Vincere и Virtus.pro. Акбар написал на своей публичной странице ВКонтакте, что к нему присоединится Игорь iLTW Филатов и Александр Immersion Хмелевской.

В состав так же вошли Егор ergon Козлов и Василий AfterLife Шишкин, которые находятся на контрактах у Team Spirit и EXTREMUM.

СЕО Virtus.pro Сергей Гламазда разъяснил ситуацию на счёт игрока его клуба. По словам генерального менеджера игрок может играть в различных миксах.

Игорь по-прежнему остается на контракте с Virtus.pro, но на время инактива первого состава по «Доте» мы дали ему возможность участвовать в тестах с другими игроками, включая Акбара.

А представители Natus Vincere рассказали о том, что Александр Immersion Хмелевской на текущий момент находится в трансферном листе.

Состав команды SoNNeikO: