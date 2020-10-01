Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Сине-бело-голубые попали в группу F, где сыграют с дортмундской «Боруссией», «Брюгге» и «Лацио».

«У нас отличная группа и еще одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Думаю, матчи против всех соперников будут сложными, потому что каждая команда нашего квартета сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд», — сказал Барриос, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Футболист сравнил нынешнюю группу с прошлогодней и отметил, что оба квартета достаточно сильны. По словам Барриоса, «Зенит» сделает всё возможное для успешного выступления.

Напомним, также на групповом этапе сыграют московский «Локомотив» и «Краснодар».