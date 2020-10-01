Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Петербургский клуб попал в группу F, где сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Лацио» и «Брюгге».

«Крепкая группа. Вновь достались хорошие команды, на этой стадии не бывает по-другому. Особенно отмечу Дортмунд, это одна из лучших команд в Лиге чемпионов», — сказал Ловрен, слова которого приводит «Чемпионат».

Защитник отметил, что «Лацио» является одной из лучших команд Италии. Ловрен добавил, что «Брюгге» ему тоже знаком, так как регулярно выступает в Лиге чемпионов.

«Будет непросто, но настроение после жеребьёвки хорошее», — сказал Ловрен.

Напомним, на групповом этапе также сыграют «Локомотив» и «Краснодар».