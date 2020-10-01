Союз биатлонистов России (СБР) показал новые фотографии спортсменов, выступающих за национальную команду.

«Обновили фото в профайлах СБР. Как вам портреты?», — гласит подпись к публикации в «Инстаграме».

Стоит отметить, что болельщики остались не в восторге от новых снимков, о чем сообщили в комментариях.

«Ну, это не фото в зимней униформе на фоне зелёных лиственных деревьев, что было раньше, но и Матвея могли причесать, да и головам объем придать для гармоничности», — написала болельщица с ником sulolaine.

« Елисеев как всегда, выглядит как домовенок куза прической», — пишет verch_34.