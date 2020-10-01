Российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела с Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга она встречалась с представительницей Хорватии Петрой Мартич и потерпела поражение в трех сетах со счетом 7:6 (7:1), 5:7, 6:3.

Спортсменки провели на корте 2 часа 37 минут. За это время Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и взяла два гейма на подаче соперницы. Мартич записала на свой счет пять эйсов, один раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из 16 возможных.

Следующей соперницей Мартич станет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд.

Напомним, розыгрыш «Ролан Гаррос» продлится до 11 октября. Действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая досрочно завершила сезон-2020 и отказалась от защиты титула.