Известный блогер Василий Уткин подвел итог жеребьёвки Лиги чемпионов для российских клубов.

«Недостаточно представляю себе «Брюгге», но сейчас, мне кажется, эта команда не настолько сильнее «Зенита», чтобы опережать его гарантированно. В этой группе есть даже процентов 25 шансов быть третьими. Везение. Но «Зенит» в Лиге всегда найдёт, где сесть в лужу», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.

По мнению Уткина, «Локомотив» может проиграть все матчи в своей группе. Блогер заявил, что нынешняя команда может только защищаться, а ее соперники — великий, выдающийся и прогрессирующий клубы.

Что касается «Краснодара», Уткин считает, что у клуба нет никаких задач на групповом турнире, и он займет четвертое место, добыв одну победу.

Напомним, «Зенит» попал в группу F вместе с дортмундской «Боруссией», «Брюгге» и «Лацио». Соперниками «Локомотива» по группе А станут «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург». «Краснодар» в группе Е сыграет с «Севильей», «Челси» и «Ренном».