Украинский игрок состава Natus Vincere Александр s1mple Костылев высказался в своём твиттере, о том, что его не добавили в премию «Игрок года на ПК». По словам Костылева, организаторы некорректно подошли к выбору номинантов и принимали решение исключительно исходя из слишком маленькой дистанции.

Расстроен ли я? Нет. Недоволен ли? Да. Мне кажется неправильным выбирать кого-то лучшим в чем-то во второй месяц осени. Вы знаете, за какого игрока какой сцены отдать свой голос! Всем удачи.

1 октября ежегодная премия по киберспорту Esports Awards огласила список номинаций в различных киберспортивных категориях.

В номинацию «Лучший игрок года на ПК» вошли игроки из CS:GO, League of Legends, Dota 2, Fortnite, F1, Rainbow Six Seige, Valorant и Overwatch. Среди представителей CS:GO присутствует только один игрок, являющийся лучшим по версии HLTV в 2019 году, Матье ZywOo Эрбо.