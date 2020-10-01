Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции. Его соперником в матче второго круга стал представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина. Игра завершилась победой россиянина со счетом 7:5, 6:1, 3:6, 6:1.

Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут. За это время Рублев 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и взял семь геймов на подаче соперника. Давидович-Фокина записал на свой счет три эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Рублева станет представитель ЮАР Кевин Андерсон, который в третьем круге выбил из борьбы серба Душана Лайовича.

Напомним, действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.