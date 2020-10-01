Российский игрок в Hearthstone и известный стример Владислав SilverName Синотов подарил чёрным BMW своему отцу на день рождения. Сообщество позитивно восприняло поступок киберспортсмена и поздравило с покупкой. Фотография автомобиля появилась в инстаграм-аккаунте игрока.

За свою карьеру SilverName заработал боле $127 тыс призовых. Под эгидой организации Team Spirit Владислав выиграл World Cyber Arena 2016, обыграв в финале китайского игрока Фенг IсeFox Ксяо и забрал себе более $82 тыс с того турнира.

Ближайший турнир, на котором Синотов примет участие станет Hearthstone World Championship 2020, который состоится уже через несколько месяцев в декабре. На чемпионате сыграют восемь киберспортсменов, которые разыграют между собой $500 тыс. Этот призовой фонд является одним из самых крупных за всю историю дисциплины.