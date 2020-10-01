Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

«Жеребьёвка, считаю, отличная. Прямо как надо. Очень интересная группа. Я бы сказал, равная. Играть в ней будет очень интересно. Кстати, почти полностью угадал нашу группу — ошибся только в одной команде. Мы спорили вчера с друзьями, кто нам попадётся. Я назвал «Челси», «Лацио» и «Брюгге», — сказал Оздоев, слова которого приводит сайт «Зенита».

Оздоев пояснил, что назвал «Лацио» из-за того, что там играет его друг Кайседо, с которым они вместе выступали за «Локомотив». Футболист подчеркнул, что ему будет интересно встретиться с итальянским клубом, как и с «Брюгге» и дортмундской «Боруссией».

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов также сыграют «Локомотив» и «Краснодар».