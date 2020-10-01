Российский лыжник Александр Большунов поделился видео с тренировки на снежной трассе возле дома.

«Открыли лыжный сезон-2020/21», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Большунов является действующим обладателем Большого хрустального глобуса. Он стал первым в российской истории лыжником, которому покорился Кубок мира.

Кроме того, Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года и победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2019/2020. Российский лыжник дважды завоевывал Малый хрустальный глобус в дистанционном зачете — в сезоне 2018/19 и 2019/20.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса сборную России могут не пустить на этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне, который запланирован на 16-17 января.