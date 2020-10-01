На матчах сборной России по футболу в Лиге наций, которые будут проходить в Москве в октябре, смогут присутствовать зрители.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на РФС, УЕФА разрешил допуск на матчи сборных и еврокубков 30% зрителей. Данное решение было принято после успешного тестового матча в рамках Суперкубка УЕФА, который 24 сентября прошел в Будапеште (Венгрия).

Отмечается, что поклонники гостевых команд не будут допущены на арены до дальнейшего уведомления. Число зрителей на трибунах не должно превышать 30% от общей вместимости стадиона. Кроме того, матчи под эгидой УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это запрещено местными властями.

Напомним, 11 октября Россия примет Турцию на стадионе «ВТБ Арена», 14м октября — Венгрию. Начало обоих матчей — в 21:45 мск.