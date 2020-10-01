Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

«Насчёт того, что мы должны кого-то обыгрывать, — не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьёзной линией нападения. Но с ними можно играть», — сказал Семак, слова которого приводит «Матч ТВ».

Тренер отметил, что главным фаворитом группы будет дортмундская «Боруссия», так как она является второй по силе командой Бундеслиги.

Что касается «Лацио», Семак обратил внимание на то, что в прошлом сезоне римляне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». Специалист уверен, что «Боруссия» и «Лацио» являются фаворитами, однако играть можно со всеми соперниками.

«Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше», — подвел итог Семак.

Напомним, «Зенит» попал в группу F вместе с «Боруссией» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия) и «Брюгге» (Бельгия).