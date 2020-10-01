Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что общался с руководством клуба на тему возможного усиления состава.

После жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 Семак отметил, что у команды одно предпочтение — закончить домашним матчем. Также важно, с кем будет играть «Зенит» в третьем и четвертом турах, сказал тренер.

«Если говорить о новичках, то я свои пожелания руководству высказал. Кто нам нужен, чтобы удачно выступать в Лиге чемпионов. Пока новичков нет. Ждём. Может быть, получится взять хотя бы одного. Но, по моему мнению, чтобы сбалансировать команду, нам нужны два игрока», — заявил Семак, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» попал в группу F, где сыграет с «Боруссией» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия) и «Брюгге» (Бельгия).