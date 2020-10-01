Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась планами на будущее.

В интервью для Nike Щербакова отметила, что ее путь в спорте только начинается, и она воплотила еще не всё, что хотела. Спортсменка подчеркнула, что собирается разучивать новые элементы, развиваться и улучшать свои программы.

«Сейчас работаю над тройным акселем. Этот прыжок мне тяжелее даётся, даже чем четверные прыжки. Это будет победой над собой, если смогу сделать этот прыжок на тренировках и дальше вставлять его в соревновательную программу», — сказала Щербакова.

Своей глобальной целью она назвала Олимпийские игры — главный старт для любого спортсмена. Анна подчеркнула, что хотела бы отобраться на Олимпиаду и показать максимум своих возможностей. Также Щербакова отметила, что еще не каталась на чемпионате мира, поэтому он тоже является ее целью.