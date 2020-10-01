В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в Париже Андрей Рублев и Карен Хачанов прошли в третий круг «Ролан Гаррос». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по ЛЧ

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» попал в группу F, где сыграет с «Боруссией (Дортмунд, Германия), «Лацио» (Италия) и «Брюгге» (Бельгия). «Локомотив» оказался в группе А, его ждут матчи с «Атлетико», «Баварией» и «Зальцбургом». «Краснодару» досталась группа Е и «Челси», «Севилья» и «Ренн».

Рублев и Хачанов вышли в третий круг «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов продолжают выступление на «Ролан Гаррос». Они одержали победы в матчах второго круга, обоим для этого понадобилось по четыре сета. Соперником Рублева стал испанец Алехандро Давидович-Фокина, итоговый счет — 7:5, 6:1, 3:6, 6:1. Хачанов обыграл чеха Иржи Веселы со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

ISU опубликовал распределение по этапам Гран-при

ISU опубликовал распределение фигуристов по этапам Гран-при, которые в этом году пройдут в формате национальных соревнований. В Москве выступят Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова. Алина Загитова на соревнования не заявлена.

Эльдор Шомуродов перешел в «Дженоа»

Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе узбекского нападающего Элдора Шомуродова в «Дженоа». Игрок уже улетел в Италию, чтобы завтра, 2 октября, пройти в новом клубе полное медицинское обследование и подписать с клубом четырехлетний контракт.

Морозов вылечился от коронавируса

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам. «Я здоров, меня выписали. Сегодня иду на тренировку», — сказал фигурист. По словам Морозова он уже получил два отрицательных результата теста на коронавирус.