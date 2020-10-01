Российская команда Natus Vincere разгромила Complexity в полуфинале верхней сетки плей-офф стадии ESL Pro League Season 12 для Европы и СНГ. Коллектив Александра s1mple Костылева обыграл своих соперников со счётом 2:0, причём «Звёзды» взяли всего 17 раундов за две карты.

Nuke: Natus Vincere 16 — 10 compLexity

Train: Natus Vincere 16 — 7 compLexity

«Рождённые Побеждать» вышли в финал верхней сетки чемпионата и встретятся с победителем пары BIG против Heroic, который начнётся в 22:00 по мск сегодня. Complexity упали в нижнюю сетку, где встретятся с mousesports 2 октября в 15:00 по мск в матче на вылет с турнира.

ESL Pro League Season 12 проходит в онлайн-формате в двух регионах одновременно. Восемь лучших команд сыграют в плей-офф стадии, где будут бороться за призовой фонд в размере $450 тыс. Следить за ходом турнира можете здесь.

Ранее украинский игрок состава Natus Vincere Александр s1mple Костылев резко высказался на счёт премии Esports Awards, куда его не пригласили в номинацию «Игрок года на ПК».