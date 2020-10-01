Петербургский СКА на выезде сыграет с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» сегодня, 2 октября, и начнется в 12:00 по московскому времени.

На данный момент СКА идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, набрав 16 очков после 11 матчей. «Амур» располагается на предпоследней строчке Востока, имея всего 5 очков после такого же количества встреч.

Стоит отметить, что армейцы отправились на выездную серию молодежным составом, так как большая часть игроков и тренерский штаб находятся на карантине из-за коронавируса. Руководить командой должен Роман Ротенберг, однако он не присутствовал на скамейке в прошлом матче СКА из-за симптомов ОРВИ.