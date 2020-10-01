Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» стартовал в Евролиге с победы над турецким «Анадолу Эфес». Игра проходила в Стамбуле на паркете стадиона «Синан Эрдем Дом» и завершилась со счетом 73:69 в пользу гостей.

Подопечные Хави Паскуаля выиграли первую четверть со счетом 15:10, однако хозяева сравнялись во второй десятиминутке — 16:11. Третий игровой отрезок остался за турками — 28:23. «Зениту» пришлось отыгрываться в четвертой четверти — 24:15.

Напомним, «Зенит» оказался в числе участников Евролиги, так как руководство турнира приняло решение оставить состав неизменным из-за того, что прошлый сезон был завершен досрочно. В прошлом году петербуржцы получили уайлд-кард, однако были аутсайдерами лиги. В межсезонье команда радикально поменяла состав, чтобы бороться на международном уровне.