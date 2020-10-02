RAMZEs поучаствовал в съемках Comedy Club

Известный российский киберспортсмен Роман RAMZEs Кушнарёв, играющий за Evil Geniuses, принял участие в съёмках Comedy Club. Информация об этом появилась в инстаграме игрока.

ZywOo и MATUMBAMAN попали в номинацию «Лучший игрок года на ПК» от Esports Awards

Thorin раскритиковал менеджмент Astralis

Аналитик и ведущий Данкан Thorin Шилдс в своём твиттере раскритиковал менеджмент организации Astralis, из-за которого команда не показывает достойные результаты. Thorin считает, что датский клуб должен переосмыслить зарплаты киберспортсменов и смену ростера.

Инсайдер: Lil и nofear присоединятся к HellRaisers

По данным телеграм-канала CYBERSLOVO саппорт четвёртой позиции Илья Lil Ильюк может присоединиться к HellRaisers на постоянной контрактной основе. Так же Александр nofear Чурочкин должен стать тренером команды.

Astralis обыграла Team Spirit на ESL Pro League Season 12

Датская команда Astralis обыграл российский клуб Team Spirit в первом раунде нижней сетки ESL Pro League Season 12 для Европы и СНГ. Встреча закончилась со счётом 2:0.

SoNNeikO, iLTW и Immersion собрали состав

S1mple: Я недоволен кандидатами на Esports Awards

Украинский игрок состава Natus Vincere Александр s1mple Костылев высказался в своём твиттере, о том, что его не добавили в премию «Игрок года на ПК». По словам Костылева, организаторы некорректно подошли к выбору номинантов и принимали решение исключительно исходя из слишком маленькой дистанции.

Киберспортсмен купил BMW своему отцу

Natus Vincere разгромила Complexity на ESL Pro League Season 12