RAMZEs поучаствовал в съемках Comedy Club
Известный российский киберспортсмен Роман RAMZEs Кушнарёв, играющий за Evil Geniuses, принял участие в съёмках Comedy Club. Информация об этом появилась в инстаграме игрока.
ZywOo и MATUMBAMAN попали в номинацию «Лучший игрок года на ПК» от Esports Awards
Thorin раскритиковал менеджмент Astralis
Аналитик и ведущий Данкан Thorin Шилдс в своём твиттере раскритиковал менеджмент организации Astralis, из-за которого команда не показывает достойные результаты. Thorin считает, что датский клуб должен переосмыслить зарплаты киберспортсменов и смену ростера.
Инсайдер: Lil и nofear присоединятся к HellRaisers
По данным телеграм-канала CYBERSLOVO саппорт четвёртой позиции Илья Lil Ильюк может присоединиться к HellRaisers на постоянной контрактной основе. Так же Александр nofear Чурочкин должен стать тренером команды.
Astralis обыграла Team Spirit на ESL Pro League Season 12
Датская команда Astralis обыграл российский клуб Team Spirit в первом раунде нижней сетки ESL Pro League Season 12 для Европы и СНГ. Встреча закончилась со счётом 2:0.
SoNNeikO, iLTW и Immersion собрали состав
S1mple: Я недоволен кандидатами на Esports Awards
Украинский игрок состава Natus Vincere Александр s1mple Костылев высказался в своём твиттере, о том, что его не добавили в премию «Игрок года на ПК». По словам Костылева, организаторы некорректно подошли к выбору номинантов и принимали решение исключительно исходя из слишком маленькой дистанции.
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