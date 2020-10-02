Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал старт «Зенита» в Евролиге. Петербургский клуб нанес поражение в гостях турецкому «Анадолу Эфес» — 69:73.

Паскуаль отметил, что все очень рады победе и старту Евролиги. По его словам это была очень сложная игра, в которой обе команды старались хорошо играть в защите. Паскуаль отметил, что в нападении сыграли не так, как могли бы. Выглядели будто бы в предсезонной игре, а не в официальной.

«С нашей стороны — я считаю, что нам удалось контролировать игру, за исключением начала второй и третьей четвертей. Особенно в начале третьей четверти мы потеряли контроль в защите, но после этого моя команда проявила характер и мы нашли способы изменить ход игры и победили в этом важном матче», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Героем поединка с «Анадол Эфесом» стал разыгрывающий Кевин Пангос, набравший 23 очка.