Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал группу «Зенита». Петербургский клуб сыграет с немецкой «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

По словам бразильца, ему трудно сказать, какая из игр будет сложной, поскольку в Лиге чемпионов не бывает легких игр. «Боруссия», по мнению Сантоса, команда, пропведующая атакующий футбол — у нее очень квалифицированный состав.

«Прошлогодняя группа была сложной, в этом году тоже придется непросто. Чтобы пройти дальше, нам нужно в каждой игре выкладываться на максимум, словно это наша единственная возможность попасть в число 16 сильнейших команд Европы», — приводит слова Сантоса «Спорт-Экспресс».

Также Сантос объяснил неудачу «Зенита» в прошлом году. По его мнению, если бы команды выходила бы на матч с португальской «Бенфикой» без оглядки на встречу «Лейпцига» и «Лиона», то преодолела бы групповой этап.