Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов показал реакцию на вопрос журналистов про его отца. Представители прессы перед боем с американцем Джастином Гетжи поинтересовались у Хабиба, какого ему при отсутствии в подготовке Абдулманапа Нурмагомедова, который умер 3 июля из-за осложнений после коронавируса.

Хабиб отметил, что не понимает, когда люди спрашивают его — насколько тяжело ему тренироваться без отца. Боец поинтересовался у журналиста, задавшего вопрос, есть ли у него отец.

«Как вы думаете, если бы с ним что-то случилось, это было бы тяжело для вас, или легко?», — сказал Хабиб.

«Я тоже человек. Конечно, это очень тяжело, — приводит слова Хабиба Sport24

Напомним, титульный бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи состоится в рамках турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби 24 октября.

Ранее Хабиб Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона в легком весе в боях против Конора Макгрегора и Дастина Порье.