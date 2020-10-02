Форвард «Барселоны» Лионель Месси выступает против перехода игрока «Лиона» Мемфиса Депая в испанский клуб. Об сообщает beIN Sports со ссылкой на Don Balon.

По данным источника, аргентинец желает, чтобы Усман Дембеле, которого «Барселона» может уступить в «Манчестер Юнайтед», не покидал каталонцев. А переход Депая в «Барселону» возможен лишь, когда «Барсу» покинет Дембеле.

Ранее отмечалось, что Депай является главной трансферной целю наставника «Барселоны» Рональда Кумана. Контракт Депая был согласован ещё несколько недель назад.

«Барселона» успешно стартовала в чемпионате Испании, учинив два разгрома своим соперникам — «Вильерреалу» (0:5) и «Сельте» (0:3). Куман доволен игрой своей команды, говорит, что «гордится командой, которая находится на верном пути».