Петербургский «Зенит» подтвердил мощь своих притязаний в этом сезоне. Вслед за успешным стартом в Единой лиге ВТБ, где подопечные Хави Паскуаля одержали три победы, среди которых гостевая над «Химками», «Зенит» отлично стартовал в Евролиге. Соперником был турецкий «Анадолу Эфес», который является одним из фаворитов сезона, входя в топ-5 по силе состава. «Зенит» обыграл турков на выезде в мало результативной игре — 69:73.

Справедливости ради, у «Анадолу Эфеса» не было в составе их главной звезды Шейна Ларкина. В отсутствии атакующего лидера турки показали ужасный процент реализации трехочковых бросков, который удалось подправить только в третьей четверти. Именно тогда «Эфес» сделал рывок, убежав от «Зенита» на 7 очков.

В составе команды Паскуаля нашелся свой лидер, который взял атакующие бразды в свои руки. Если в первых двух матчах сезона против «Химок» и»Зелены Гуры» это был Билли Байрон, в третьей игре с «Калевым» Остин Холлинз, то теперь качественный матч выдал канадский разыгрывающий Кевин Пангос. Именно он двумя трехочковыми попаданиями оставил «Зенит» в игре, а в четвертой четверти классно работал в проходах и точно бил штрафные, когда это было нужно. По итогам матча Пангос набрал 23 очка — великолепный результат при 73 очках всей команды.

После матча главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль отметил, что хоть и доволен действиями подопечных, подчеркнул, что в каких-то моментах команда выглядела будто проводит предсезонную игру, а не официальную.

«Обе команды пытались выиграть, с нашей стороны — я считаю, что нам удалось контролировать игру, за исключением начала второй и третьей четвертей», — сказал Паскуаль, сообщив, что посвящает эту победу своему ментору, который скончался накануне встречи.

Следующий матч в Евролиге «Зенит» сыграет дома против «Барселоны» 8 октября. Однако до этого петербуржцам предстоит провести матч против «Цмоки-Минска» в Единой лиге ВТБ, который состоится на СИБУР Арене в ближайшее воскресенье.