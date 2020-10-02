Петербургский СКА на выезде встретится с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Хабаровске будет проходить сегодня, 2 октября, и начнется в 12:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Ранее СКА обыграл «Сибирь» в гостях со счетом 6:4. СКА впервые в КХЛ забросил шесть шайб в гостевом матче против «Сибири».

В составе СКА, выкошенном из-за коронавируса, дебютировали три нападающих – Дмитрий Завгородний, Николай Поляков и Яков Тренин.

Первые очки за СКА набрали защитник Арсений Бринкман, забросивший шайбу и сделавший голевую передачу, а также форварды Иван Володин и Дмитрий Завгородний. На тренерской скамейке отсутствовал Роман Ротенберг, ранее исполнявший обязанности главного тренера команды.