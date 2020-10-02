Домашние игры «Зенита» в Лиге чемпионов посетят до 20 тысяч болельщиков — это около 30% заполняемости всей арены. Об этом сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

«Лигу чемпионов начнем с 30-процентной заполняемостью. До 20 тысяч наших болельщиков смогут прийти на матчи, — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Отметим, что матчи «Зенита» в чемпионате России могут посещать до 50% от вместимости стадиона. Медведев выразил надежду, что эта цифра возрастет в ближайшем будущем.

Ранее исполком УЕФА разрешил допустить на игры национальных сборных и еврокубков до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона, если это допускает законодательство страны, принимающей матч.

Напомним, соперниками «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов будут дортмундская «Боруссия», римский «Лацио» и бельгийский «Брюгге». Первые игры группового этапа состоятся 20—21 октября.