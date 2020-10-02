Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин уехал в свой родной город Коркино в Челябинской области. Панарин выбрал для этого маршрута поезд, который идет 40 часов.

В сториз инстаграма бывший игрок СКА выложил видео из поезда «Санкт-Петербург – Челябинск», показав свой обеденный стол. На нем присутствует заваренный доширак, а также овощи и колбаса.

«Ну, все, мы отправляемся в 40-часовую поездку в Коркино. Все четко у нас, дошики-дошики. Неопытный человек всю приправу высыпал – щипать будет рот. Колбасочка, редисочка, огурчики. Все четенько. Водочки нет, все нормально, спортсмены едут», – рассказал на видео Панарин.

Артемий Панарин в данный момент отдыхает после окончания сезона в НХЛ. Его «Рейнджерс» еще в первом раунде завершил борьбу за Кубок Стэнли. Крайний нападающий опубликовал новую фотографию в инстаграме и сопроводил ее странным комментарием.