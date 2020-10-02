Форварда Элдор Шомуродов, перешедший из «Ростова» в Дженоа», не сможет дебютировать за итальянский клуб в ближайшие выходные. Матч его новой команды перенесен из-за вспышки коронавируса.

Сообщается о 14 зараженных COVID19 в «Дженоа». Наибольшую вирусную нагрузку имеют Валон Бехрами и Маттиа Дестро. Из-за вспышки болезни Сериа А приняла решение отменить игру третьего тура с «Торино», запланированную на 3 октября. Пока не сообщается новая дата поединка.

«Возобладал здравый смысл. Если бы игра не была отложена, мне пришлось бы надевать футболку и играть вместе с тренером на поле. Этот вирус невозможно контролировать, он распространяется так легко и нерационально», — приводит слова президента «Дженоа» Прециози Football Italia.

Напомним, что в четверг «Ростов» договорился о трансфере Шомуродова. Игрок находится в Генуе, в пятницу подпишет соглашение с итальянским клубом.