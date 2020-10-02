Сегодня в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Прямую трансляцию, которая начнется в 14.00, можно посмотреть здесь:

РПЛ в этом турнире представит только один клуб – ЦСКА. Армейцы попали в первую корзину при жеребьевке и должны получить благосклонный жребий. Перед жеребьёвкой Лиги Европы разделены на четыре корзины.

Ранее турнир покинули две российские команды, которые не смогли преодолеть барьер квалификации. Московское «Динамо» уступила «Локомотиву» из Тбилиси (1:2), а «Ростов» проиграл на своем поле «Маккаби» из Хайфы (1:2). Клубы из Грузии и Израиля в последующих раундах крупно уступили испанской «Гранаде» и английскому «Тоттенхэму», соответственно.