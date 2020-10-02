Бывший капитан и защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал соперника «Зенита» из четвертой корзины. Им стал бельгийский «Брюгге».

По словам бельгийца, «Зениту» будет непросто в гостевой игре в «Брюгге», поскольку там подобрана действительно качественная команда. Ломбертс отметил, что на матчах «Брюгге» царит по-настоящему футбольная атмосфера, однако из-за коронавируса «Брюгге» будет лишен поддержки болельщиков.

«Я считаю, что у «Зенита» есть все шанс выйти из группы, но сделать это будет не так просто. «Зенит» готов обыграть любого из трех соперников в Петербурге. Если удастся зацепить хоть какие-то очки на выезде, то «Зенит» выйдет из группы», — приводит слова Ломбертс «Р-СпорТ»

Напомним, «Зенит» сыграет в группе F с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».