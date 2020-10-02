В четверг в Женеве прошла историческая для России жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Впервые в истории на этой стадии турнира РПЛ будут представлять сразу три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Все они узнали своих соперников, но имеют разные шансы на выход в плей-офф.

«Зенит» — дортмундская «Боруссия», итальянский «Лацио» и бельгийский «Брюгге». Шансы на выход в 1/8 финала: 65%

Когда первым «Зениту» отжеребилась немецкая «Боруссия», многие вздохнули с облегчением. Это значит, что из третьей корзины «Зенит» не получил бы «Лейпциг», а из четвертой — Менхенгладбах. Дортмунд нормальный вариант в качестве фаворита группы: «Зенит» способен обыграть «Боруссию» дома, а на своем поле желто-черные будут лишены огромной поддержки Вестфаленштадиона. «Лацио» и «Брюгге» — рабочие варианты. «Зенит», опять же, должен побеждать эти команды на своем поле, а в гостях вполне способен не уступить. Если команда Сергея Семака сделает вывод из прошлогодней группы, то вполне может выходить в плей-офф.

«Локомотив» — мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико», австрийский «Зальцбург». Шансы на выход в 1/8 финала: 10%

Представлявший четвертую корзину «Локомотив» дольше всех оставался в неведении — кто же ему достанется. В определенный момент «железнодорожники» могли отправиться в группу к «Аталанте» Алексея Миранчука, «Ливерпулю» и «Аяксу». Но, в конце концов, притянулась группа с двумя топ-клубами — «Баварией» и «Атлетико». Вариант очень похож на прошлогодний, когда «Локо» достались «Ювентус» и все тот же «Атлетико». Понятно, что шансы у москвичей минимальны, но побороться за третье место будет проще: вместо немецкого «Байера» будет австрийский «Зальцбург».

«Краснодар» — испанская «Севилья», английский «Челси», французский «Ренн». Шансы на выход в 1/8 финала: 30%

«Краснодару» в его дебютном групповом этапе в истории достались два последних обладателя Лиги Европы — «Севилья» и «Челси». Понятно, что с этими командами совладать будет непросто. Впрочем, как шутят в интернете, за выход из группы у «Краснодара» только два соперника — «Челси» и Ренн». «Севилья» же, как обычно, займет третье место, чтобы затем в очередной раз выиграть Лигу Европы. У «Краснодара» будут шансы со всеми клубами: «Ренн такой же неопытный боец, как и «Краснодар». «Севилья» обычно в Лиге чемпионов выступает плохо, а у «Челси» молодая команда, которая также может давать сбои.