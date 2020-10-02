Коронавирус: сколько заболевших в России на 2 октября

По всей России за последние сутки на утро 2 октября было зафиксировано 9 412 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество диагностированных случаев заболевания коронавирусом в России достигло отметки в 1 194 643 человек. Уже выздоровело 970 296 заболевших в России, 21 077 человек стал жертвой пандемии.

За последний день в статистике зафиксировано 186 смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, полностью выздоровело 6 054 человек.

За все время пандемии коронавирус в России было проведено более 46,4 миллионов тестов на коронавирус.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом — в Москве, там диагностировано еще 2704 случая. В Санкт-Петербурге инфекцию нашли еще у 302 человек, в Московской области — у 244 человек.

Всего по миру число случаев заражения коронавирусом — более 33,978 млн человек.