Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и прокомментировал высказывание представителя «Лацио», который сказал, что «Зенита» есть трудности на трансферном рынке, поэтому римский клуб должен обыгрывать петербуржцев.

Медведев отметил, что любая жеребьёвка может быть либо хуже, либо лучше. «Зениту» попались сильные клубы: второй клуб Германии, четвёртый клуб Италии, а «Брюгге» — чемпион Бельгии. Медведев подчеркнул, что в этой сложной группе, чтобы из нее выбраться, нужно играть на победу в каждом матче.

«Играют же не на страницах интернета, а на поле. Нас пугают, а нам не страшно», — цитирует Медведева Sport24.

Напомним, что кроме «Лацио» Зениту» попались дортмундская «Боруссия» и бельгийский «Брюгге. Первый матчи пройдут 20-21 октября.