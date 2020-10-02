Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что хотела бы выступать в папе вместе с американцем Натаном Ченом, в случае перехода в парное катание.

По словам Щербаковой, было бы здорово, если бы была возможность выступать в паре с крутым одиночником.

«С Натаном Ченом, например. Сейчас он двигает фигурное катание вперед. Я восхищаюсь девочками, которые идут в парное катание. Не представляю, как можно делать поддержки, потому что сама этого боюсь. Мне даже становится страшно, когда я смотрю на парниц», — отметила Щербакова во время прямого эфира на странице Nike ВК.

Щербакова подчеркнула, что всегда отворачивается, когда начинаются какие-то поддержки, а девушек поднимают вверх. Фигуристка чувствует себя спокойнее, когда зависит только от себя.

Напомним, Щербакова в сентября победила в соревнованиях одиночниц на первом этапе Кубка России в Сызрани.