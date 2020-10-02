Накануне матча десятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики московского клуба объявили о разделении на две независимые друг от друга структуры. Объединение фанатов Supporters group выходит из состава «Фратрии».

Исходя из заявления Supporters Group, после долгих внутренних совещаний и встречи, объединение приняло решение выйти из организации «Фратрия». Оно продолжит двигаться своим курсом и уверено, что накопленный опыт в поддержке команды позволит и дальше прославлять имя спартаковских болельщиков.

«В связи с нашим выходом из «Фратрии» просим впредь не отождествлять нас с данной организацией и не считать заявления и акции «Фратрии» единым мнением и позицией всех болельщиков «Спартака», — говорится в заявлении Supporters Group.

Объединение просит представителей СМИ и блоггеров не спекулировать на этой теме, поскольку считает, что общая цель осталась прежней — отстаивание интересов «Спартака».

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» в РПЛ состоится в субботу в 19.00.