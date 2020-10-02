Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов оценил свой уровень. Боец выступает в MMA с 2008 года. С тех пор он одержал 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

Хабиб отметил, что С 15 лет надеваю перчатки и уверен, что бить умеет: и руками, и ногами, и коленями. Умеет и защищать — никто никогда не видел на нем крови.

«Думаю, что, когда пройдут годы, люди будут изучать мои бои и смотреть, как можно было за 28 боёв не пропустить ни одного значимого удара. Так что, как говорится, время нас оправдает», — отметил Хабиб в ходе онлайн-конференции с представителями прессы.

Напомним, титульный бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи состоится в рамках турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби 24 октября.

Ранее Хабиб Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона в легком весе в боях против Конора Макгрегора и Дастина Порье.