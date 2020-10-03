Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

В субботу состоится центральный матч 10-го тура РПЛ, в котором встретятся лидеры текущего чемпионата России «Спартак» и «Зенит». У обеих команд одинаковые статистические показатели — 20 очков, шесть побед, две ничьи и одно поражение. «Зенит» возглавляет таблицу благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей — у команды Сергея Семака «+15», у коллектива Доменико Тедеско «+7».

Перед матчем со «Спартаком» у «Зенита» было под вопросом участие в игре Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого , Малкома и Деяна Ловрена. Точно пропустят матч форвард Себастьян Дриусси и вратарь Андрей Лунев.

Матч «Спартак» — «Зенита» начнется на «Открытие Арена» в 19.00.