В Хабаровске проходит матч Континентальной хоккейной лиги между хабаровским «Амуром» и СКА. По итогам двух периодов СКА впереди со счетом 3:0.

Счет в матче открыл форвард Никита Чибриков, став самым молодым автором шайбы за СКА в КХЛ. Его возраст — 17 лет и 229 дней.

«Отличная атака с ходу. Вышли из обороны. Все по местам. Шайба отскочила удачно — я не оплошал. Эмоции колоссальные — спасибо команде», — прокомментировал свою шайбу Чибриков в эфире телеканала «78».

Напомним, что Чибриков перешел в систему СКА из московского «Динамо», которое получило взамен Дмитрия Кагарлицкого. Также в СКА из «Динамо» отправились Павел Минтюков и Даниил Лазутин.