Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить сборную Франции от соревнований, если страна не решит проблему с антидопинговой лабораторией.

В данный момент Французское антидопинговое агентство тестирует на допинг в лаборатории, которая принадлежит государству. Однако новому кодексу WADA это может расцениваться, как влияние государства на независимость агентства.

При там случае агентство должно быть лишено статуса соответствия, а все французские спортсмены отстранены от международных соревнований.

Экс-министр-спорта Франции Мари-Жорж Баффет просит страну принять соответствующий закон и решить проблему с лабораторией.

«Эта проблема должна быть решена в срочном порядке. Напоминаю, что мы получили крупные спортивные мероприятия, которые должны быть проведены во Франции, и что наши спортсмены готовятся к Играм в Токио», — приводит слова Баффет AFP.

Баффет считает, что будет обидно, если из-за некомпетентности функционеров Франция не сможет участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх.