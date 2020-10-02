Московский «Спартак» близок к подписание топового защитника-легионера. Трансфер должен быть осуществлен до 6 октября. Об этом ообщает «Москва.ру» со ссылкой на «Р-Спорт».

Утверждается, что матч «Спартака» с «Зенитом» 3 октября станет последним для «красно-белых» без статусного правого защитника.

Ожидается, что в «Спартак» перейдет ивуарийский латераль английского «Тоттенхэма» Серже Орье — к нему проявляли активный интерес ранее.

Другим возможным новичком команды московского клуба мог бы стать латераль итальянского «Наполи» Эльсеид Хюсай, но футболист ранее подписал новый контракт с неаполитанцами.

Матч «Спартака» и «Зенита» состоится в субботу, 3 октября на «Открытие-Арена». Начало матча в 19.00.