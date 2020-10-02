В Хабаровске завершился очередной матч Континентальной Хоккейной лиге, в котором встретились «Амур» и СКА. Петербургский клуб одержал вторую победу подряд, победив со счетом 3:1.

СКА, как и в предыдущих матчах, играл по большей части молодежным составом. В первом периоде СКА повел со счетом 2:0. Счет открыл Никита Чибриков, став самым молодым автором шайбы в КХЛ, отличившись в возрасте 17 лет. Дальше отличился Володин, убежав с угла один на один. В начале третьего периода отличился Владимир Ткачев с передачи Андрея Кузьменко. «Амур» отыграл одну шайбу: это сделал Зогорна.

Следующий матч СКА проведет против «Барыса» через 2 дня, продолжив свое дальневосточное турне.