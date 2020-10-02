Форвард «Спартака» Александр Кокорин не примет участие в ближайшем матче московского клуба против «Зенита». Нападающий пропустит около двух недель, поскольку ему предстоит пройти курс лечения. Об этом рассказал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции накануне матча с «Зенитом».

Тедеско уточнил, что это не похоже на рецидив предыдущей травмы. Футболист почувствовал дискомфорт в первом тайме игры с «Тамбовом», после чего его заменили. Обследование показало, что у Кокорина есть небольшое мышечное повреждение.

«Ситуация непростая. За короткий промежуток времени две травмы. Все это влияет на игровую форму. Будем надеяться, что все останется позади, что в ближайшее время он вернется к работе и сможет набрать оптимальную форму», — сказал Тедеско.

Кокорин летом перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона, подписав контракт на правах свободного агента после истечения соглашения с «Зенитом».

Игра десятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу 3 октября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени..