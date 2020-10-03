В субботу пройдут четыре игры десятого тура РПЛ. Помимо центральной игры тура «Спартак» — «Зенит» (19:00) состоятся еще три встречи. Сыграют неудачники предыдущих туров.

В Уфе одноименный клуб сразится с волгоградским «Ротором». Оба клуба не впечатляют, занимая два последних места в чемпионате России. Начало игры в 14:00.

В Екатеринбурге «Урал» сыграет с ЦСКА. Обе команды проиграли в своих последних поединках, уступив «Ахмату» и «Локомотиву». Начало игры в 16:30.

Также в 16:30 состоится матч «Тамбова» и тульского «Арсенала». Обе команды также уступили в предыдущем туре, против «Спартаку» и «Ростову».